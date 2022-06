Biblioteca Mário Quintana mantém atividades permantes a estudantes

Localizada no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, a Biblioteca Municipal Mário Quintana, com o apoio da Prefeitura de Alegrete, desenvolve atividades permanentes. Além das Casinhas Literárias, projeto em parceria com o Coletivo Multicultural, que consiste em distribuir livros gratuitamente em pontos diversos da cidade, a biblioteca recebe alunos da Educação Infantil e também do Ensino Médio, para atividades específicas.

Para os dias 24 de junho, 15 de julho e 26 de agosto, as escolas podem agendar turmas de até 20 alunos para Contação de Histórias. Essa atividade fica a cargo da professora Ana Lúcia Vargas e da artista Tatiane Quintana, ambas com larga experiência.

Para alunos do Ensino Fundamental e Médio/EJA, também são oferecidos passeios culturais para turmas de até 25 alunos.

– Programe atividades relacionadas ao livro, à leitura e à literatura, convida Aliriane Almeida, coordenadora da Biblioteca Municipal.