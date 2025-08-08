Bibliotecárias da SEDAC catalogam rico acervo da biblioteca do IEEOA com milhares de obras de coleção pessoal de Oswaldo Aranha

Um trabalho minucioso e com muita dedicação é o que está sendo realizado pelo trabalho de duas bibliotecárias da SEDAC- Secretaria de Estado da Cultura, na Biblioteca Euclides da Cunha, na Escola Estadual Oswaldo Aranha.
A estada do Governador em exercício, no último final de semana, em Alegrete Gabriel de Souza que visitou as obras na escola e conheceu a biblioteca fez com que ele solicitasse a vinda dessas técnicas para catalogar as quase três mil obras do acervo pessoal de Oswaldo Aranha, que foram doadas à escola pela família do alegretense que foi presidente da ONU.
A Diretora de Cultura de Alegrete, Vanessa Peres acompanhou o início dos trabalhos, assim como a diretora da escola, Ana Leonor Santos e o vice- diretor Ibsen Sari. O trabalho requer muita atenção para separar por assunto e preservar cada obra, entre livros, fotos e até jornais, sendo que algumas com mais de um século. Para ajudar nessa atividade militares do 12º BE COMB foram cedidas e vão ajudar as bibliotecárias.
A bibliotecária Rafaella Lira Soares, ao lado da colega Lucinara Betti, falou que essa biblioteca é realmente um tesouro, um acervo raríssimo com obras da literatura brasileira e internacional que, sem duvida, é algo que enriquece não só a cultura de Alegrete, mas de todo o Rio Grande do Sul, sendo preciso preservar e fazer com que a comunidade conheça e, de certa de forma, tenha pertencimento a todo esse cabedal, salienta.