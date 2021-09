Bicentenário de Anita Garibaldi é tema de exposição na Câmara em Alegrete

A Exposição Cultural itinerante do Bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi chegou na Câmara de Alegrete. O trabalho está exposto no espaço que dá acesso ao plenário Gaspar Cardoso Paines e ficará em exposição até o dia 5 de outubro.

São banners elaborados a partir do trabalho do pesquisador tenente Paulo Mitidieri, com a trajetória de vida de Anita, a heroína de dois Mundos que nasceu em 30 de agosto de 1821 em Laguna e foi personagem importante, ao lado de Giuseppe Garibaldi, na Revolução Farroupilha.

A exposição já percorreu quatro empresas no município: Lojas Quero-Quero, Farmácia Central, Farmácia Popular e Lojas Becker.

Depois da Câmara, a exposição estará no Centro Administrativo Municipal, Lojas Izolan, Clube Caixeiral e Ótica Santa Luzia.

Por iniciativa da Família Mitidieri, uma bandeira da Itália tremula ao vento nos campos do Durasnal, simbolizando a integração Brasil e Itália.

Conforme Paulo Mitidieri, que se prepara para visitar descendentes de Anita na Itália, bisnetos da heroína residentes em Roma têm conhecimento da exposição organizada em Alegrete. Um livro especial de atas registra com assinaturas as visitas à mostra.

O horário de visitação é somente pela manhã, obedecendo ao funcionamento da Câmara. A comunidade está convidada a prestigiar a exposição do Bicentenário de Anita Garibaldi.

Foto e Fonte: Assessoria CMA