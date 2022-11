O estudante que integra um grupo de ciclistas do município, usa a bike como meio de transporte para ir ao colégio. Segundo registro feito na delegacia de polícia, a irmã do estudante disse que pela manhã o ciclista viu a bicicleta ainda no pátio na hora da merenda, quando foi embora não encontrou mais no local que havia deixado.

Scanner corporal vai dificultar a entrada de ilícitos nas visitas ao Presídio de Alegrete

A diretora do educandário compareceu na DP, juntamente com a irmã da vítima e disse que as câmeras de segurança da escola não registraram o furto. A suspeita é de que a bicicleta foi subtraída pelo muro da escola, pois o portão estava fechado, segundo o registro.

Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone 190 BM ou 34270300 Polícia Civil.