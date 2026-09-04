Bicicleta furtada no bairro Macedo é localizada na Sepé, após divulgação de reportagem do PAT

Proprietário encontrou a bicicleta no bairro Sepé Tiaraju após o caso ser divulgado pelo portal

A bicicleta que havia sido furtada de um trabalhador de 26 anos, na noite de quinta-feira (3), no bairro Macedo, em Alegrete, foi localizada após a divulgação do caso pelo PAT.

Segundo informações, o proprietário conseguiu encontrar a bicicleta no bairro Sepé Tiaraju depois que a reportagem sobre o furto foi publicada.

A bicicleta, uma GTSM1, aro 29, havia sido deixada no pátio da residência da vítima. O trabalhador contou que saiu de casa para assistir ao jogo entre Grêmio e Internacional pela Copa do Brasil e, ao retornar, por volta das 23h, percebeu que o veículo havia desaparecido. O portão, que havia sido deixado fechado, também estava aberto.

O caso havia sido registrado na Polícia Civil, e a divulgação da ocorrência buscava justamente auxiliar na localização do meio de transporte, utilizado diariamente pelo trabalhador para ir ao trabalho.

Com a repercussão da notícia, o proprietário recebeu informações que levaram até a bicicleta, encontrada no bairro Sepé Tiaraju. A localização do veículo representa um desfecho positivo para o trabalhador, que havia ficado no prejuízo com o furto.