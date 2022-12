Bico Doce da Mangueira vai interpretar samba enredo de Nós os Ritmistas

A retomada do Carnaval criou um clima de motivação bem forte entre as cinco escolas de samba de Alegrete. Cada uma trabalha com muita vontade para colocar a sua escola na passarela do samba, de forma exuberante, nos dias 3 e 4 de março de 2023.

Agora estamos na época de lançamentos dos sambas enredo. E a Escola, Nós os Ritmistas trouxe do Rio de Janeiro, o compositor Cremilson de Jesus Silva – o Bico Doce da Mangueira.

Ele esteve na redação do PAT e falou que conheceu lá no Rio integrantes da Escola e agora foi convidado para interpretar o samba do Carnaval de 2023.

Com o samba na alma, Bico Doce, que vive em Nova Iguaçu junto a reserva Tinguá diz estar gostando da tranquilidade de Alegrete. Quanto ao samba que exalta mulheres negras da cidade, considera muito importante e tem alegria em interpretrar a letra de Alan Vinicius, Jeferson Rodrigues e Leo Peres – todos cariocas.

O apelido veio do amigo Zeca Pagodinho que achava o nome dele incomum e como ele canta muito bem começou a chamá-lo de “bico doce”

O compositor que toca vários instrumentos está na casa de um dos integrantes dos Ritmistas- o Zé Airam Baialardi Vasconcelos. O lançamento do samba Íyalode será na quadra da Escola, neste dia 7, véspera de feriado.