Bikes elétricas viram alternativa de mobilidade e ganham cada vez mais espaço em Alegrete

As chamadas bikes elétricas e os patinetes elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas de Alegrete. Basta circular pelas ruas para perceber o crescimento desse meio de transporte, que vem conquistando espaço entre diferentes públicos e se tornando uma alternativa de mobilidade para quem busca praticidade no deslocamento.

Um dos principais fatores que ajudam a explicar o aumento da procura, é a possibilidade de utilização de determinados modelos sem a necessidade de habilitação. Segundo o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uiliam Almeida, a legislação estabelece critérios que variam conforme as características e a potência do equipamento.

Nos modelos enquadrados nas regras para bicicletas elétricas, com potência de até 1.000 watts, não há exigência de habilitação ou licenciamento. Também não existe, nesses casos, obrigatoriedade geral de equipamentos de segurança, embora o uso seja recomendado.

O secretário destaca, no entanto, que o assunto é mais amplo do que apenas as bicicletas elétricas. Os patinetes também fazem parte desse cenário e, em muitos casos, são utilizados inclusive por menores de idade, o que amplia a preocupação relacionada à segurança no trânsito.

Outro fator que dificulta saber quantos desses veículos circulam atualmente em Alegrete é a ausência de registro no Detran nos modelos que não possuem obrigatoriedade de emplacamento. Com isso, o município não dispõe de uma estimativa oficial sobre a quantidade de bikes elétricas e patinetes em circulação.

O crescimento também já é percebido no comércio local. As lojas passaram a investir cada vez mais nesse segmento, diante do aumento da procura. Os preços variam conforme a marca, modelo, potência e equipamentos, podendo chegar a valores entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. Em estabelecimentos de Alegrete, os modelos encontrados ficam, em geral, na faixa de R$ 7 mil a R$ 12 mil.

A variedade de consumidores também chama atenção. Os veículos são procurados tanto por pessoas que não possuem carteira de habilitação e buscam uma alternativa de transporte quanto por usuários interessados em modelos mais potentes e voltados ao desempenho.

O diretor da Secretaria, Nei Machado, reforça que os equipamentos de proteção são recomendados e que existe uma discussão sobre a necessidade de regulamentação municipal. Segundo ele, a legislação federal ainda apresenta lacunas em alguns pontos, especialmente em relação à obrigatoriedade de habilitação e aos equipamentos de segurança.

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania também vem orientando revendedores para que repassem informações aos compradores sobre a utilização segura dos equipamentos e a importância do uso de capacete e demais itens de proteção.

João Ricardo Araújo, morador do bairro Boa Vista, destacou que usa seu veículo mais como forma de diversão.“Tenho uma bike elétrica, mas uso mais como hobby. Gosto de sair, andar pela faixa e aproveitar o passeio. No meu dia a dia, não utilizo como principal meio de locomoção”, disse.

Douglas Pinheiro, já enfatizou que usa seu veículo para ir até seus locais de prática esportiva. “Uso a bike elétrica com frequência, principalmente para os meus deslocamentos. Costumo utilizá-la para ir à academia, ao padel e a outros lugares. Para mim, acaba sendo uma alternativa prática de locomoção no dia a dia.”

O tema voltou a ganhar atenção após um acidente envolvendo um veículo desse tipo na última quinta-feira (13). A ocorrência serviu como alerta para a necessidade de prudência por parte de quem utiliza as bikes elétricas e patinetes e também dos demais usuários das vias.

Com o crescimento acelerado da oferta e da procura, a tendência é de que esses veículos se tornem cada vez mais comuns no trânsito alegretense. Ao mesmo tempo, o avanço dessa modalidade de transporte coloca em discussão a necessidade de orientação, fiscalização e possíveis regras locais para garantir uma convivência mais segura entre veículos e pessoas.