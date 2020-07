Bilhetes anônimos, com mensagens de fé e esperança, são espalhados pelo centro da cidade

Compartilhe









Em meio à pandemia, o mais importante é manter a fé e levar para quem precisa.

A vida é cíclica, feita de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins. Logo, cedo ou tarde, todas as pessoas vão passar por momentos tanto de fartura como de dificuldades, de alegrias e tristezas.

Muitas vezes um abraço fazia toda a diferença para quem estava passando por algum problema, seja emocional, financeiro ou por qualquer outro motivo. Mas com o coronavírus, o abraço se tornou muito íntimo, apenas àquelas pessoas que já estão dentro da própria residência, que o contato se mantém diário ao longo destes meses e se abraçam com mais frequência. Porém, isso não acontece entre irmãos, em alguns casos, assim como amigos, sobrinhos, pai e mãe. Pois há as medidas de distanciamento controlado, que são importantes para evitar a disseminação do vírus, para todos, mas principalmente para àqueles do grupo de risco.

Nem sempre as pessoas têm com quem compartilhar seus temores, receios e medos. Essa introdução é para descrever uma ação, fantástica, singular e que tem feito uma grande diferença para quem o recebe. São os bilhetes deixados, por “Anjos Anônimos”, nos retrovisores dos veículos ou no tanque das motos com palavras carinhosas e motivacionais.

Geralmente isso tem ocorrido na Rua Dos Andradas, onde ocorreram mais relatos. Os contemplados que receberam e se manifestaram, até o momento, são do sexo feminino, mas sequer ficaram sabendo quem foi o anjo que deixou, naquele dia, àquela mensagem que tornou o dia mais leve e fez bem à alma.

Uma das comerciárias disse à reportagem que o carro estava estacionado na segunda quadra da Rua dos Andradas. Ela não faz ideia de quem possa ter deixado o bilhete no retrovisor que tinha a seguinte mensagem: não importa a situação que você está passando, tenha fé”.

“Foi uma sensação muito boa em ler, pois naquele dia, realmente eu não estava bem. O bilhete me encorajou, me deu ânimo. São situações que não conseguimos explicar e, nem ao menos sei quem é. Mas serei sempre grata por ter me auxiliado naquele momento”- comentou.

O momento é de espalhar amor, ter empatia, ser solidário, de cuidar de si e de quem se ama. Mas também é de ir muito além, de pensar no coletivo de buscar compreender que o mal que for feito para uma pessoa, em caso de contaminação de forma consciente, pode atingir uma família inteira, pode destruir sonhos e vidas. Seja quem for que está espalhando esses bilhetes, não está fazendo por mídia, pois até o momento, não foi localizada, está fazendo para tocar o coração de cada um que recebe de forma verdadeira. Não importa o quanto o dia foi exaustivo, o quanto de tristeza tem no coração, sempre é bom saber que alguém de alguma forma está enviando energia positiva. Isso é amor ao próximo, é compaixão, é ser altruísta.