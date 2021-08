Bistrô e Hotel Alegrete celebram hoje, com Ernesto Fagundes, os 40 anos do Canto Alegretense

Conteúdo Patrocinado!!

O jantar é em comemoração aos 40 anos do Canto Alegretense e da música Origens – abertura do Galpão Crioulo.

O empresário Adão Ramos citou que o evento terá a participação do Prefeito Márcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade. Tudo será realizado dentro do protocolos de prevenção contra a Covid-19 – completou.

Hotel Alegrete

A comemoração dos 40 anos do hino popular de Alegrete – Canto Alegretense é uma realização do Hotel Alegrete e Bistrô Alegrete.

O Canto Alegretense, de Bagre e Nico Fagundes, ultrapassou fronteiras e foi interpretado por grandes nomes da música do sul, Brasil e mundo! Também é um dos responsáveis pelo estouro do Guri de Uruguaiana, que faz versões hilárias da canção.

De acordo com o empresário, Ernesto Fagundes também vai falar sobre a nova canção que fez em homenagem a sua Terra Natal.

Em uma publicação, o historiador Leandro Karnal ainda explica o tema da canção:

— Ela fala também da alegria do pertencimento. Fala da alegria de ter raízes, da alegria de se orgulhar de onde se vem. Como eu me orgulho de ter vindo do Rio Grande do Sul, como eu me orgulho de trabalhar aqui em São Paulo e como eu me orgulho de ser brasileiro.

O cardápio é a la carte e será por adesão.