Biticoin começa a tornar-se moeda oficial em alguns países

Se olharmos para a década de 90, por exemplo, e compararmos com os dias de hoje, veremos que muitas invenções surgiram. Uma delas são as criptomoedas, moedas digitais descentralizadas, ou seja, que não são controladas por nenhum órgão ou país em específico.

Elas são criadas em uma rede blockchain, a qual é responsável por armazenar com segurança os mais diversos tipos de informação, como transações financeiras, registros e os dados de pessoas que participam dessas transações. A criptomoeda mais famosa do mundo é o Bitcoin, o qual tem batido recordes de alta neste ano, com uma valorização significativa. Para vocês terem noção, atualmente, 1 Bitcoin equivale à R$ 238.173,12.

Hoje em dia, podemos dizer que as critpomoedas já são protagonistas no mercado financeiro e que estão superando seus desafios para se consolidar no mercado. A ascensão das moedas digitais pelo planeta fez com que El Salvador adotasse o Bitcoin como moeda nacional. O presidente Nayib Bukele declarou que a adoção dessa criptomoeda vai ajudar a população a economizar US$ 600 milhões por ano em remessas ao exterior. Além disso, ele também destacou que pessoas que não possuem conta bancária vão poder ter acesso a serviços financeiros.

Porém, mesmo com o discurso positivo do presidente, essa medida tem enfrentado bastante resistência por parte da população, que se mobilizou em protestos contra a adoção dessa moeda virtual. Uma das alegações dos salvadorenhos é que nem todo mundo tem acesso à internet e que o Bitcoin é uma moeda muito volátil.

Os especialistas dividem opiniões. Uns dizem que o uso do Bitcoin é uma boa forma de auxiliar países que não tem controle sobre a inflação. É o caso do especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move, Tasso Lago. Ele afirma que a adoção do Bitcoin é uma forma de descentralizar o poder econômico e ele acredita que vários países vão começar a adotar a moeda digital.

Por outro lado, Tasso ressalta a importância de ficar atento às pirâmides financeiras, as quais têm aparecido com bastante recorrência no mercado, por meio de pessoas que prometem rendimentos. A constatação de Tasso é corroborada pelo levantamento da Comissão de Valores Mobiliários. Esse levantamento verificou que 43% dos esquemas de pirâmide são feitos com o Bitcoin.

Por João Baptista Favero Marques