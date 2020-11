Black Friday começa com clientes dispostos a ‘caçar’ descontos e movimento é intenso

Um dos dias esperados pelo consumidores chegou. A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas.

Embora o comércio em Alegrete não possa ampliar horário de funcionamento, a espera pelo movimento recorde no dia oficial da Black Friday de 2020.

As lojas têm até às 17hs, para atrair os clientes. Algumas de rede, por conta do CNPJ, irão ficar aberta até às 21hs. A reportagem do PAT saiu às ruas por volta das 10h15min, uma hora e quinze minutos depois da abertura das lojas e constatou um bom movimentos de consumidores.

Algumas lojas registraram filas por conta da capacidade de clientes no interior, estipulado pelo Decreto Municipal. Todas as lojas visitadas cumpriam com os protocolos sanitários.

O alvo dos clientes em busca dos grandes descontos, deve se intensificar próximo ao meio-dia, a maioria das lojas não fechará nesse horário. Descontos entre 50 e 70%, são oferecidos nas lojas no principal centro de compra no município. A Rua dos Andradas estava com um movimento acima do normal já no meio da manhã desta sexta-feira.

Segundo o Presidente do Sindilojas de Alegrete Roberto Segabinazzi, lamenta a não abertura do comércio no próximo domingo (29), onde havia conseguido autorização, mas em função da bandeira vermelha vigente não há possibilidades disso ocorrer.

“A bandeira nos privou, mas o comércio no geral está motivado e cheio de promoção neste black friday e otimista quanto as vendas e esperando retornar para bandeira laranja e tentar fazer um super domingo de encerramento do black friday”, comentou Segabinazzi.

Júlio Cesar Santos