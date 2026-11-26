A data oficial da Black Friday será nesta sexta-feira (27), mas diversas lojas estendem suas promoções até sábado, ampliando as oportunidades para quem deseja aproveitar os descontos e antecipar as compras de fim de ano.

A presidente do Sindilojas Alegrete, Vanessa Machado, avalia que o ano foi marcado por expectativas e incertezas, especialmente em razão do cenário eleitoral, o que também influenciou o comportamento dos consumidores.

Segundo ela, muitas pessoas adotam uma postura mais cautelosa, aguardando oportunidades para realizar compras, especialmente com a chegada da Black Friday e do pagamento do 13º salário.

Vanessa observa que, diferentemente de outras datas comerciais, a Black Friday costuma despertar o interesse por compras de uso pessoal, principalmente de produtos de maior valor, que os consumidores preferem adquirir quando encontram condições especiais.

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“Na Black Friday, as pessoas compram mais para si. Muitas vezes, esperam essa data para adquirir produtos mais caros, aproveitando as condições especiais”, destaca.

A presidente também reconhece que o comércio vem enfrentando desafios e que os consumidores estão cada vez mais atentos aos preços, realizando pesquisas e planejando suas compras. Diante desse cenário, ela ressalta que, além das ofertas, a qualidade do atendimento é fundamental para atrair e fidelizar clientes.

A expectativa do Sindilojas é que a campanha contribua para movimentar o comércio neste final de novembro, criando oportunidades para os estabelecimentos atraírem consumidores e fortalecerem suas vendas.

Outro ponto enfatizado por Vanessa Machado é a importância de valorizar o comércio local. Para ela, comprar nas lojas da cidade, especialmente quando existe pouca diferença de preço em relação a outras opções, representa também uma forma de contribuir com a geração e a manutenção de empregos em Alegrete.

“Valorizar o comércio local é também valorizar quem está perto da gente. São essas empresas que geram empregos e movimentam a nossa economia. Quando compramos aqui, estamos contribuindo para que esses negócios continuem crescendo e gerando oportunidades”, ressalta.

Vanessa reforça que o Sindilojas seguirá incentivando a população a prestigiar as empresas locais. A expectativa é positiva, embora os resultados dependam de diversos fatores econômicos e do comportamento dos consumidores.