A contagem regressiva para a Black Friday já começou no comércio de Alegrete. Com a data oficial marcada para sexta-feira, 27 de novembro de 2026, as lojas do município começam a apresentar nas vitrines as primeiras sinalizações de descontos e condições especiais para atrair os consumidores.

Neste ano, além das promoções concentradas no dia oficial, alguns estabelecimentos apostam em campanhas mais prolongadas, denominadas Black Week, com uma semana inteira de ofertas. A estratégia busca ampliar o período de oportunidades para os clientes e movimentar as vendas ao longo de vários dias.

A expectativa dos lojistas é de que a campanha contribua para aquecer o comércio local, especialmente com a proximidade do pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores. O recurso adicional costuma representar uma oportunidade para antecipar compras, renovar produtos e começar a organizar as despesas com os presentes de Natal.

As promoções devem contemplar diferentes segmentos do comércio, com descontos nos preços de diversos produtos. Algumas lojas prometem condições especiais e reduções de preços que podem chamar a atenção dos consumidores.

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Com a chegada gradual dos dias mais quentes, o setor de confecções e calçados também prepara ofertas antecipadas. As lojas apostam na Black Friday para impulsionar a comercialização de roupas, calçados e outros artigos da temporada primavera-verão, aproveitando a mudança de estação e a procura por produtos mais leves.

Além de beneficiar os consumidores, a campanha representa uma oportunidade para os estabelecimentos ampliarem o movimento, renovarem seus estoques e fortalecerem as vendas em um período importante para o varejo, que antecede uma das épocas de maior consumo do ano.

A origem da Black Friday

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e é realizada tradicionalmente na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças (Thanksgiving). A data se consolidou como um dos principais períodos de descontos do varejo norte-americano e, posteriormente, ganhou dimensão internacional.

Uma das referências históricas para a expressão remonta a 1869, quando os investidores Jay Gould e James Fisk tentaram controlar o mercado de ouro nos Estados Unidos. A tentativa provocou uma crise financeira em 24 de setembro daquele ano, conhecida como Black Friday.

Atualmente, a expressão está associada principalmente às grandes campanhas promocionais do comércio, que oferecem descontos e condições especiais em diferentes segmentos.

Em Alegrete, a expectativa é de que a edição de 2026 da Black Friday contribua para fortalecer as vendas do comércio local, oferecendo oportunidades aos consumidores e movimentando as lojas já na preparação para o Natal.