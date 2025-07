Blackout vai a Cacequi em busca de mais uma vitória na Bronze

Neste sábado (12), a Associação Alegretense Blackout Futsal entra em quadra para mais um desafio na Série Bronze de Futsal. Desta vez, o time vai a Cacequi para enfrentar a Ser Cacequi.

A equipe da casa tem 12 pontos e está em segundo lugar no grupo. Já a AABF está em terceiro com 9 pontos e um vitória deixaria os dois times com o mesmo número de pontos a uma rodada do fim da primeira fase, porém a equipe de Cacequi, tem mais dois confrontos.

A bola rola a partir das 19h e a partida tem caráter decisivo para as duas equipes. Esse é o penúltimo compromisso do time alegretense e uma vitória será de extrema importância para aspirar uma melhor classificação dentro do grupo D.