Blitz na madrugada de domingo fiscalizou dezenas veiculos

No início da madrugada deste sábado(26), a Brigada Militar realizou uma ação nas imediações do Parque Rui Ramos. O local estava com número considerável de veículos estacionados e circulando nas adjacências. Uma barreira para orientar em relação aos Decretos vigentes contra o novo coronavírus e a fiscalização de motoristas e veículos foi realizada por mais de uma hora.

Quatro condutores foram autuados. A fiscalização visa manter a segurança e também é fundamental no combate de produtos ilícitos e irregularidades.

A blitz, que iniciou por volta da 1h20 se estendeu durante a madrugada de sábado(26),e teve como objetivo garantir a tranquilidade e coibir grandes aglomerações. Durante a operação foram abordados motos, carros e pessoas. Eram verificados a documentação dos veículos e condutores, entre outras exigências do Código Nacional de Trânsito.