Blitz na Praça Getúlio Vargas marca terceira edição de campanha sobre vagas reservadas

A ação reforçou a importância de não utilizar irregularmente esses espaços, mesmo que a permanência do veículo seja por poucos minutos. A campanha busca chamar a atenção para uma justificativa comum entre motoristas: o conhecido “é só um minutinho”.

A mensagem da iniciativa é direta: não existe período de tolerância para quem não tem direito à utilização da vaga reservada.

As vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência fazem parte das políticas de acessibilidade e inclusão e garantem condições mais adequadas de deslocamento para quem possui dificuldades de mobilidade.

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Infração gravíssima

Além de prejudicar a acessibilidade, estacionar irregularmente em vaga reservada configura infração de trânsito.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro e as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estacionar em vaga destinada a idosos ou pessoas com deficiência sem a credencial correspondente é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Acessibilidade começa no estacionamento

A terceira edição da campanha procura ampliar a conscientização para além da punição. Respeitar uma vaga reservada significa garantir que uma pessoa que realmente necessita daquele espaço consiga desembarcar e chegar ao seu destino com segurança.

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Para pessoas que utilizam cadeira de rodas ou possuem mobilidade reduzida, por exemplo, a localização da vaga e o espaço necessário para o desembarque podem ser fundamentais. O mesmo ocorre com idosos que apresentam dificuldades de locomoção.

Por isso, mesmo uma parada rápida pode impedir o acesso de quem possui direito àquele espaço.

“Nem por um minuto”

O conceito da terceira edição está justamente na expressão que dá nome à campanha. O problema não está no tempo de permanência do veículo, mas no uso da vaga por quem não possui autorização.

A blitz realizada na Praça Getúlio Vargas reforça essa mensagem e busca estimular uma mudança de comportamento entre os condutores.

A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete relacionadas à mobilidade urbana, fiscalização, sinalização e acessibilidade.

Mais do que evitar uma multa, respeitar uma vaga reservada é uma atitude de cidadania. Essa vaga não é sua. Nem por um minuto.