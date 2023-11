Blitz no centro da cidade foca na conscientização ao combate à dengue

Share on Email

Em comemoração ao Dia D, Dia de Combate à Dengue, que foi transcorrido em 19 de novembro, a prefeitura, através da Secretaria de Saúde e o Controle de Vetores, foram para praça central da cidade nesta sexta-feira (24).

O verão se aproxima e a quantidade de alertas de prevenção ao surto da dengue deve ser redobrada. Por esse ser um período quente e com frequentes pancadas de chuva, e proximidade do El Niño, a velocidade de reprodução do mosquito Aedes Aegypti é ampliada.

A transmissão da dengue se dá pela picada da fêmea infectada do Aedes Aegypti, mosquito que costuma circular em regiões quentes e chuvosas. A água parada, como a que se acumula em pratos de vasos de plantas, calhas e garrafas no quintal, é o criadouro perfeito para a reprodução do inseto.

O objetivo era ofertar informações sobre o combate à dengue. No município, a prefeitura está em alerta e continua suas ações de prevenção e conscientização no combate à dengue entre a população.

Os agentes de endemias têm realizado um trabalho contínuo de vistoria casa a casa. Quando há casos positivos, imediatamente as equipes fazem o bloqueio e nebulização.

Mas, para isso, os agentes precisam contar com a colaboração dos moradores, pois ainda está havendo muita recusa em deixar os agentes entrar nas residências para vistoria.

O objetivo é conscientizar todas as pessoas, das crianças aos idosos, quanto à importância de manter as casas limpas e protegidas. Pelas ruas centrais, eles distribuíram folhetos, camisetas da campanha nacional, bem como alertaram pedestres e motoristas que circularam nas ruas centrais no período das 8h30 até às 16h.

Confira, como algumas atitudes simples já ajudam no combate ao mosquito da dengue:

Tampar as caixas d’água;

Não deixar água acumulada na laje;

Manter os lixos fechados;

Utilizar areia nos vasos de plantas;

Deixar garrafas e outros recipientes de cabeça para baixo;

Deixar as lonas esticadas;

Retirar a água dos pneus;

Além desses cuidados, é possível por meio do uso constante de repelentes, larvicidas, inseticidas. “As famílias ficam mais protegidas contra os mosquitos transmissores de doenças. No entanto, esses cuidados precisam ser de todos: ter a consciência de que é necessária uma ação coletiva é garantir uma segurança eficaz”, destacou um dos agentes.

Fotos: reprodução