Blitzes para prevenir câncer de mama

Mulheres, integrantes da Igreja da Graça de Alegrete dos núcleos Cidade Alta e Mariz e Barros, realizaram no sábado (30), blitzes educativa em duas sinaleiras. A primeira pela parte da manhã na Praça Nova e a segunda à tarde na Rua Dos Andradas.

O intuito da ação, que fez parte da programação do “Outubro Rosa”, foi alertar as mulheres sobre a importância do autoexame.

As obreiras Sônia e Pâmela Vasconcelos informaram que houve a distribuição de panfletos orientando as mulheres como realizar o autoexame em sua própria residência, sem a necessidade se deslocarem a uma unidade de saúde pública ou privada no município.

Pâmela acrescentou: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus faz a sua parte, mas é muito importante que cada mulher também faça a sua parte. Muitas ainda desconhecem a relevância de conhecer ao próprio corpo.

“O Outubro Rosa é um mês de alusão para que as nossas mulheres possam se prevenir do câncer de mama e também do colo uterino. No folder distribuído tem o passo a passo para fazer o autoexame em casa”- explicou.

O dia 30 de Outubro foi o Dia Nacional de Prevenção do Câncer de Mama e reforça a campanha Outubro Rosa que tem o objetivo de alertar para a prevenção sobre a neoplasia que mais mata mulheres no mundo. O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos.

A orientação é de que as mulheres sempre realizem o autoexame para identificar qualquer tipo de alteração nas mamas, consulte com o ginecologista anualmente, e a partir dos 40 anos realize a mamografia uma vez ao ano.

Estima-se que por meio da alimentação saudável e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade são recomendações básicas para prevenir a doença.