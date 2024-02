Bloco Pior É Nada resgata os velhos carnavais ao som de célebres marchinhas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As marchinhas de carnaval ganharam destaque entre as décadas de 1920 e 1960, sendo a primeira delas “Ó Abre Alas”, composta por Chiquinha Gonzaga em 1899, com o intuito de alegrar o cordão carnavalesco Rosas de Ouro.

Lojista começa a realizar o sonho de Matheus do BBB: oferecer um pouco de conforto à sua família

Para Sabrina Leal, de 52 anos, moradora do Alegrete e apaixonada pelo carnaval, o resgate das marchinhas é uma forma de manter viva a cultura transmitida por seus pais. Ela relembra os bailes de salão e de máscaras, marcados pelas melodias das marchinhas, que representam a essência do Carnaval.

O Bloco Pior É Nada emociona Sabrina e outros foliões com suas apresentações. Com músicos talentosos, o grupo mantém viva a tradição dos instrumentos musicais tradicionais, tão raros de se encontrar entre os jovens atualmente.

A presença do bloco é enaltecida por Sabrina e seus filhos, que compartilham do mesmo amor pelas marchinhas e pelo carnaval de raiz. O reconhecimento do público é evidente, e o bloco se destaca por seu compromisso em preservar a cultura carnavalesca.

Rosas de Ouro homenageia Tom Mix e coroa Rainha e Musa da Diversidade em Alegrete

O Bloco Pior É Nada continuará alegrando o público durante todo o Carnaval, com apresentações marcadas no Resenha, mantendo viva a tradição e conquistando admiradores de todas as idades.

Neste período festivo, o resgate das marchinhas de carnaval pelo Bloco Pior É Nada representa não apenas uma celebração, mas também uma forma de manter viva a história e a essência dessa festa popular tão querida pelos brasileiros.