BM de Alegrete prende homem de 20 anos com quase 30kg de maconha

A sagacidade dos policiais militares, de Alegrete, resultou na apreensão de quase 30 quilos de maconha e a prisão de um indivíduo de 20 anos.

De acordo com a Brigada Militar, durante o patrulhamento ostensivo, uma guarnição efetuou abordagem do acusado de 20 anos, próximo à Praça Osvaldo Aranha.

O PMs desconfiaram da atitude do indivíduo que estava com mochilas e agiu de forma suspeita, ao avistar a viatura. Ele foi abordado e identificado. Durante a revista pessoal foram localizados nas duas mochilas do indivíduo 25 tijolos de maconha pesando um pouco mais de 1 kg cada, totalizando 28.646 Kg. Sendo assim, o mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado o flagrante por tráfico de drogas. Essa foi a segunda apreensão em dois dias com ações que destacam o trabalho de excelência da Brigada Militar em Alegrete.

Depois de ouvido, o indivíduo natural de Uruguaiana, foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A prisão foi no início da noite de ontem (20), no Centro.