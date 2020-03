BM de Alegrete teve patrulha feminina em homenagem às mulheres

Dando sequência às comemorações da Semana da Mulher, referentes ao Dia internacional das Mulheres, nesta segunda-feira (9), uma guarnição foi composta apenas pelo sexo feminino, soldados Sabino, Izabel e Suzeli.

As policiais militares que representaram toda a corporação de Alegrete, são o exemplo de garra, fibra, coragem e muita determinação.

Na última sexta-feira (6), policiais militares de Alegrete foram homenageadas com rosas e um almoço. Tenente Nei Machado lembrou da Cabo Toco a primeira mulher a ser reconhecida dentro da Instituição e outros episódios destacando a beleza, sensibilidade e o trabalho realizado por elas.

Ainda, no domingo (8), também, ocorreu uma homenagem na AABB. O 2° Esquadrão esteve representado na presença da soldado Rebelo.

Durante a semana, a soldado Izabel vai palestrar em Manoel Viana.

As policiais militares levam para o dia a dia a leveza e a tranquilidade, nos momentos de tomarem decisões.

Esse ainda é um dos temas nas discussões sobre segurança pública no Brasil, a presença das mulheres nas polícias. Apesar de todas as organizações policiais brasileiras já admitirem que parcela do seu efetivo deve ser feminino, ainda prevalece a cultura que desabona as mulheres enquanto profissionais de polícia, notadamente quando vislumbramos o perfil de alguns machistas com relação ao tema, principalmente com a mulher na linha de frente em determinadas abordagens que necessite precisão e sagacidade para desempenhar uma grande prisão.

Flaviane Antolini Favero