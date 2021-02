BM de Manoel Viana lança gincana de apoio à campanha de resistência às drogas

Compartilhe















A Coordenação Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) lançou o desafio da “Gincana Missão Possível” aos Instrutores do Programa em todo estado. A Brigada Militar de Manoel Viana está participando da gincana.

O evento visa desenvolver dinâmicas culturais e de integração entre os policiais militares instrutores do PROERD, e o público de cada localidade (escolas e comunidades), em comemoração aos 23 anos de PROERD no Rio Grande do Sul. Neste sentido a Brigada Militar de Manoel Viana convida a todos a se engajarem nesta corrente do bem.

A tarefa a ser desenvolvida neste momento é participar de doação de sangue ou doações de mechas de cabelo. Solicitamos aos interessados que façam contato com os instrutores de nosso município, na sede do 5º Pelotão ou através do telefone (55) 3256-1272.

Em Breve divulgarmos novas tarefas. PROERD SIM, drogas NÃO!!!