BM flagra, na rua, homens com produtos furtados em residências

Brigada Militar prende, em flagrante, dois indivíduos de 20 e 21 anos por furto qualificado. A prisão foi na madrugada de quinta-feira (12), na rua General Sampaio.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais se depararam com a dupla, em via pública, com um botijão e um saco de ração.

Eles foram abordados e identificados. Os policiais questionaram qual a procedência dos objetos e, ambos, disseram que tinham furtado em uma residência nas adjacências.

Os PMs conduziram os acusados até o endereço indicado por eles. No local, eles perceberam que havia três veículos no pátio com as portas abertas.

A proprietária da residência reconheceu o botijão e a ração. Os veículos não apresentavam sinais de arrombamento. Os dois homens foram levados à Delegacia de Polícia. Durante a apresentação da ocorrência, uma outra vítima chegou na DP para fazer o registro do furto de um rádio automotivo e um pendrive.

Com um dos indivíduos estava o pendrive da vítima. Em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado.

Depois de ouvidos eles foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.