BM intensifica Operação Avante Rural na Fronteira Oeste

Compartilhe











De 09 a 18 de setembro está sendo realizada a 4ª edição da Operação Avante Rural na Fronteira Oeste, com o objetivo de combater crimes rurais característicos da região como abigeato e os crimes transfronteiriços na área dos 1º e 2º Batalhões de Policiamento de Área de Fronteira (1º e 2º BPAF).

O efetivo empregado na Operação atuará em barreiras de fiscalização com abordagens, revista pessoal, veicular e identificação de pessoas, bem como fiscalização em estabelecimentos comerciais com vendas voltadas a produtos de origem animal.Serão priorizadas as ações de polícia ostensiva, com atuações conjuntas com outros Órgãos fiscalizadores como Inspetoria Veterinária e Vigilância Sanitária.

Já na manhã desta sexta-feira, durante uma barreira de fiscalização em apoio a SEAPI na Br 472, localidade do Imbaá, a guarnição visualizou um caminhão, sendo este abordado e seus ocupantes identificados, ao conferir a carga, foi constatado que parte do material não condizia com as notas apresentadas. As notas eram de materiais de ferragem que conferiram, porém, junto a esta carga estavam outros volumes que se tratavam de produtos de uso veterinário de origem estrangeira.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois ocupantes do caminhão e conduzidos para a Polícia Federal para o registro da ocorrência ficando a carga ilegal e as notas apreendidas.

Informações e fonte : A Platéia