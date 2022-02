BM prende abigeatários na cena do crime, no Caiboaté

Dois abigeatários foram presos, em flagrante, pela Brigada Militar na noite de quarta-feira(23).

Uma prisão que foi elogiada pelo Delegado Regional Valeriano Neto: “é importante destacar duas coisas que foram fundamentais para que as prisões fossem possíveis. A primeira foi a coragem da vítima que denunciou e acreditou no trabalho da polícia e a segunda, o trabalho da Brigada militar pela rapidez que atuou. Isso é fantástico e não é todo dia que a gente consegue, pois luta sempre com dificuldade e carência de recursos humanos. A Brigada Militar foi acionada, compareceu no local e conseguiu prender os acusados. A Decrab estava deslocando, mas quando soube da abordagem e do êxito, não foi. Parabéns aos policiais militares pelo excelente trabalho nessa luta contra a criminalidade rural que a gente tem” – falou à reportagem, delegado Valeriano Netto.

Segundo registro policial, a guarnição foi acionada e, no endereço, no corredor do Caiboaté, fez contato com um funcionário e posteriormente, diante algumas de informações, os policiais militares foram até uma lavoura de arroz, onde visualizaram os dois acusados a cavalo.

Foi feito contato e determinado ordem de parada de ambos e que fossem até os PMs. Como uma testemunha se aproximou no sentido contrário, o que também dificultou a fuga dos abigeatários, eles de pronto desistiram do ato e acataram as ordens dos policiais.

Com os indivíduos, foram localizadas um corda com mais de 20 metros e duas mochilas com objetos que seriam utilizados na carneada. O animal, ferido, foi encontrado pouco mais à frente.

Na noite de quinta- feira, os policiais militares não conseguiram visualizar o ferimento, porém, na manhã de quinta-feira, foi constatado que o bovino tinha sido atingido na cabeça com um disparo de arma de fogo. Uma espingarda foi localizada no local que eles feriram o animal. Delegado Valeriano Neto, enfatizou que a exposição dos policiais é muito perigosa nessas ocorrências de abigeato pois, na maioria das vezes, os acusados estão armados.

Os abigeatários de 18 e 20 anos foram presos em flagrante, por tentativa de abigeato e encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

O homem de 18 anos, estava usando o nome do irmão e tentou ludibriar os policiais, porém, foi “desmascarado”. Ele inclusive tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Alegrete, em seu desfavor, em razão de um roubo. O indivíduo, que já tinha antecedentes, é acusado de esfaquear um jovem num assalto ocorrido na região central de Alegrete. A arma foi apreendida.