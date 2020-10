BM prende foragido de Porto Alegre em rua da Vila Nova

Compartilhe













No final da manhã de ontem (14), durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Brigada Militar localizou e prendeu um homem de 28 anos que estava com mandado de prisão.

Segundo informações do registro, os policiais ficaram sabendo através de uma denúncia realizada ao 190 de que havia um foragido na Vila Nova.

Próximo ao endereço citado que o homem estaria, os policiais o localizaram em via pública. O indivíduo de Porto Alegre foi abordado, identificado e constatado através do sistema integrado, que o mesmo estava com mandado de prisão em seu desfavor. O mandado referia-se a um assalto.

Ele foi encaminhado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete. Ainda segundo relato de testemunhas, o foragido teria comentado que faz parte de uma facção (Dos Manos).

A prisão foi realizada pela Brigada Militar.