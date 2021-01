BM prende homem com arsenal de armas e munições no bairro Nilo Soares Gonçalves

Compartilhe















Durante patrulhamento ostensivo no bairro Nilo Soares Gonçalves, a guarnição policial suspeitou da atitude de um indivíduo que estava em via pública e, ao perceber a presença da viatura policial, reagiu de forma estranha caminhando rapidamente em direção à residência nas proximidades.

A medida que a viatura se aproximou, o indivíduo tentou se desfazer de um objeto que trazia nas mãos e correu no sentido do imóvel citado, sendo abordado e identificado. Durante a revista pessoal foram localizados e apreendidos em uma mochila que ele trazia nas costas, dois revólveres calibre 38, cada um municiado com seis cartuchos intactos, além de outros seis cartuchos, assim como, 44,05g de maconha, 7,8g de cocaína e 7,5g de crack.

Já nos bolsos da bermuda, foram apreendidos um aparelho celular marca LG, além da quantia de R$ 193,00.

Ao verificar o objeto que o indivíduo jogou no chão, foi constatado que trava-se de um estojo com dois rifles calibre 22 com um carregador cada, sendo um deles com luneta, além de uma caixa com 48 munições calibre 22.

Diante disso o homem recebeu voz de prisao, foi encaminhado à UPA e posteriormente apresentado na DP onde foi autuado em flagrante.

O indivíduo de 37 anos possui “passagens” por roubo, furto abigeato e Porte ilegal de arma de fogo entre outras.