BM prende homem que perturbava e ameaça pessoas na Zona Leste

Na manhã de sexta-feira(29), a Brigada Militar realizou a prisão de um indivíduo conhecido como Marcinho, da Zona Leste.

De acordo com os policiais militares, a guarnição foi informada que o acusado estava perturbando pessoas que trabalham em duas empresas distintas, nas imediações da Avenida Tiaraju.

De acordo com as vítimas, Marcinho ficava em frente aos estabelecimentos pedindo dinheiro e, em um dos casos, chegou a ameaçar de morte uma das vítimas com uma faca.

Ao ser localizado pelos policiais, na abordagem, o acusado passou a gritar e fazer um escândalo desnecessário, além de usar palavras ofensivas contra os policiais militares, sendo necessário o uso de algemas para segurança de todos.

Encaminhado à Delegacia de Polícia foi feita ocorrência por perturbação do sossego alheio e a faca que foi localizada de posse do acusado, apreendida.

Depois de ouvido, ele foi liberado.