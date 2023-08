BM prende pai e filho em via pública; eles estavam foragidos da justiça

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na quarta-feira, dia 9, a Brigada Militar de Alegrete desvendou um caso de identidade falsa que resultou na prisão de um pai e seu filho, ambos foragidos do sistema prisional de Ijuí. A astúcia dos policiais militares foi fundamental para a captura da dupla que possuí uma extensa ficha criminal, incluindo roubo e homicídio por parte do homem de 62 anos.

Segundo informações apuradas pelo PAT, o homem que mentiu ter 71 anos, pois apresentou os dados de um irmão, havia sido preso no último fim de semana por porte ilegal de arma de fogo após uma abordagem da Brigada Militar. Ao ser conduzido à delegacia de polícia, descobriu-se que ele tinha sido preso dias antes em Rosário do Sul por tráfico de drogas. Apesar de ter sido arbitrada uma fiança de 10 salários mínimos, a qual não foi paga, ele foi posteriormente liberado do Presídio Estadual de Alegrete após 24 horas.

No entanto, os policiais militares desconfiaram da identificação do indivíduo, que apresentava a identificação de um irmão. Os policiais descobriram a verdadeira identidade do homem e também que havia um mandado de prisão em aberto não apenas para ele que na verdade tem 62 anos, mas também para seu filho de 29 anos. A partir desse momento, foram realizadas buscas que culminaram na captura de ambos.

A ação foi no bairro Tancredo Neves. Pela manhã, o filho foi abordado em via pública, mas resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Algumas horas mais tarde, o pai também foi localizado e preso pelos policiais. A dupla é oriunda de Ijuí.

Após foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, posteriormente, encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanecerão à disposição da Justiça.