BM retira de circulação um homem e uma mulher com mandados de prisão

As ações ocorreram em diferentes bairros da cidade e resultaram na prisão de dois indivíduos pelos crimes de estupro de vulnerável e furto.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na quinta-feira (26), por volta das 19h45, durante patrulhamento ostensivo no bairro Piola, uma guarnição abordou um homem de 65 anos de idade que possuía mandado de prisão expedido pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal (Lei 2.848). Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de praxe e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência e procedimentos cabíveis.

Já nesta sexta-feira (27), às 10h30, a Brigada Militar, ao tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor de um homem de 32 anos de idade, pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), realizou diligências no bairro Ibirapuitã. O indivíduo foi localizado e abordado em via pública. Após ser submetido a exame clínico na UPA, também foi apresentado na DPPA para os trâmites legais.

Conforme a Brigada Militar, as prisões resultam do trabalho contínuo de policiamento ostensivo e levantamento de informações para cumprimento de ordens judiciais, visando retirar de circulação pessoas que tenham pendências com a Justiça e manter a segurança da comunidade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o encaminhamento dos presos ao sistema prisional.