Boca conquista o bi da LAF, e Alvorada levanta a taça na aspirantes do amador

A categoria aspirantes decidiu seu campeão no primeiro jogo da tarde. Um belo espetáculo sob um sol escaldante, onde a equipe do Alvorada sagrou-se campeã ao vencer o Vila Nova por 2 a 1.

Time dos Canudos comemorou o título na aspirantes

Vila ficou com o vice da competição

A artilharia da competição foi dividida entre os atletas Carlos William Pedroso Cardoso, do Alvorada e Lucas Estefânia do Brandão, ambos marcaram 7 gols marcados durante o campeonato.

O troféu de Defesa menos vazada foi para a equipe do River Plate, que também levantou a taça de 3º lugar na categoria.

Elite do futebol amador

Na disputa do título na principal, um jogo digno das duas melhores equipes. De um lado o invicto Boca Jr., do outro o novato Operário que havia perdido somente um jogo no campeonato.

Ambos times protagonizaram um belo jogo no Farroupilha, de muita entrega e equilíbrio técnico. No tempo normal o placar ficou no 0 a 0. Coube então decidir o grande campeão através das cobranças de penalidades.

Mais equilíbrio, e só depois de várias cobranças alternadas saiu o campeão. Final, vitória do Boca por 9 a 8. Com a vitória, o Boca Juniors conquistou o bicampeonato na categoria principal 2022/23.

O goleador foi o atleta Ítalo Rafael Rodrigues Cezar, da equipe do Várzea Verde, clube que terminou com a terceira colocação na competição. A Defesa menos vazada coube ao time bicampeão.

A premiação foi prestigiada pelo secretário de infraestrutura Mário Rivelino, diretor de esportes Clóvis Gonçalves, vereadores João Leivas, Luciano Belmonte e dos diretores da Liga. O público compareceu em bom número e prestigiou as finais da LAF.

O encerramento das competições na principal e aspirantes marcou talvez a despedida de um dirigente que organiza a parte técnica dos campeonatos. Em sua conta em rede social, Valdir Knierin postou um agradecimento em tom de despedida.

“Como coordenador quero agradecer aos senhores presidentes da LAF, diretoria e demais diretores de clubes do Alegrete, pelo apoio durante todo o tempo em que estivemos como coordenador técnico durante muitos anos. Hora de dar oportunidade a outros diretores”, pontuou o desportista.

Cinquentinhas

Ainda no sábado (11), a Liga realizou as semifinais da categoria master (50 anos). Os jogos válidos pelo campeonato da Liga Alegretense de Futebol foram realizados no Farroupilha, que recebeu mais de 200 torcedores.

No primeiro confronto, um clássico dos cinquentinhas foi extremamente acirrado. O Nacional duelou do início ao fim com o Fluminense, e conseguiu sair vitorioso pelo escore de 3 a 2. Com o resultado o time alvirubro do Dr. Vilson Abelar avança à final do campeonato.

Nacional superou o tricolor da Cidade Alta

No jogo de fundo, o Clube Independente da Tinga (CIT), fez 1 a 0, sobre o Boca Juniors e vai à final. Segundo cronograma da Liga, no próximo sábado (18), no estádio Farroupilha acontece a decisa entre Tinga x Nacional. O horário será divulgado até quarta-feira pela entidade organizadora.

Fotos: reprodução