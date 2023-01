Boca despacha o Uruguaiana e está entre os oito clubes da Copa RS

Jogando em casa, no Estádio Municipal Farroupilha, o Boca Juniors triunfou para cima da equipe do Uruguaiana. Vitória por 2 a 0, com gols de Willi e Teles.

Uma partida de muita briga pela posse de bola nos minutos iniciais. A torcida local compareceu e empurrou o time durante os 90 minutos. O Boca teve as maiores iniciativa de buscar o gol. Enquanto o time adversário procurou cadenciar o jogo com muito passes e triangulações.

O time alegretense era melhor nas jogadas individuais e levava perigo com o atacante Guilherme, que desperdiçou mais de duas chances de abrir o marcador. O bom time do Uruguaiana reagiu e numa cobrança de escanteio levou perigo a meta alegretense.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cebola chegava mais, embora sem efetividade acumula jogadas no ataque, mas concluía sem sucesso. A manhã quente de domingo obrigou a parada técnica concedida pelo árbitro porto-alegrense Gimercindo Aguiar. O técnico uruguaianense Toninho orientou seus jogadores a evitar o desgaste físico e manter a posse de bola.

Na volta da parada técnica, ambas equipes perderam um pouco o ímpeto e o jogo caiu em qualidade. Muitas faltas, empurra-empurra e pouco futebol. Na volta do intervalo, o Boca de cabeça fria foi superior. Pressionou o adversário em busca do gol, que saiu na base da insistência logo aos 6 minutos. O atacante Willi que na primeira etapa foi pouco acionado, acreditou na jogada e numa falha do goleiro que rebateu errado, botou a bola no fundo da rede. Boca 1 a 0.

O Boca seguiu impiedoso, de forte marcação e dono do jogo. Aos 10 minutos, o craque Alex em jogada individual fez um golaço. O camisa 10, desequilibrou, driblou três adversários e invadiu a área, de chapa tirou do goleiro, 2 a 0 Boca.

A equipe de Uruguaiana tentou de todas formas descontar o placar, mas sem sucesso. O técnico Cebola com o resultada a favor fez as 7 trocas possíveis, vitaminou a equipe que seguia superior em campo. Henrique que acabara de entrar foi expulso juntamente com o camisa 7 de Uruguaiana, Rodrigo Brazeiro, após uma troca de empurrões.

O jogo encerrou com vitória alegretense e cenas lamentáveis de troca de insultos entre os times e muita confusão na entrada dos vestiários. Com jogos em Alegrete, Garibaldi, Panambi, Pelotas e Tramandaí ficou definido os oito times que avançam na Copa RS.

A partida em Alegrete contou como árbitro principal Gimercindo Aguiar (POA), Auxiliar 01 – Alexandre da Silva (Alegrete), Auxiliar 02 – Emerson Coelho (Alegrete) e 4º Árbitro – Antônio Cunha (Uruguaiana), e Coordenador/Mesário Lieber Dorneles (Alegrete).

Seguem nas quartas de final as cidades de Glorinha (Glorinha), Rolante (Farroupilha), Antonio Prado (Roma), Cruz Alta (Nacional), Agudo (Mercado Rende Mais), Pelotas (Los Brocadores), Alegrete (Boca Juniors) e Tupanciretã (Vila Operária).

