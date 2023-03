Boca Juniors fica com o vice da Copa RS de Futebol Amador

As finais da primeira edição da Copa RS de Futebol Amador foram disputadas no último domingo (5). As partidas foram realizadas no Estádio Boca do Lobo, do Esporte Clube Pelotas, em Pelotas.

O representante alegretense na categoria livre acabou superado pelo time do Farroupilha da cidade de Rolante por 4 a 0. Uma partida favorável ao Boca Juniors que entrou em campo com muita disposição e impôs controle das ações do jogo.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cebola, começou bem a partida, logo no início criou chances de abrir o placar e pecou nas finalizações. O representante de Alegrete teve um jogador expulso, ação bastante contestada, uma vez, que o atleta levou vermelho em lance isolado.

Num primeiro tempo com mais posse de bola, o Boca foi para o intervalo com um a menos, mas jogando melhor.

Na etapa final, o time acabou se desestabilizando e numa falha defensiva levou o primeiro gol. Em desvantagem o time de Alegrete acabou se atirando em busca do empate, e foi surpreendido no contragolpe, levando o segundo gol.

Daí em diante o time do Farroupilha mandou no jogo, diante de um adversário sem chances de reagir na partida. O representante de Rolante soube aproveitar as chances e ampliou para 4 a 0, conquistando o título da competição na categoria livre.

“Futebol é assim, tivemos nossas chances e não fizemos, ganha quem erra menos. Mas essa gurizada do Boca está de parabéns, foram guerreiros”, resumiu o treinador Cebola.

A equipe do Boca Juniors recebeu o incentivo da torcida que lotou um ônibus para irem na final em Pelotas, acompanhados da presidente do clube Rosimeri Neri Motta.

A equipe Ouro Verde/Santo Alfredo, de Porto Alegre, conquistou o título na Categoria Veterano. Na Categoria Livre, o Farroupilha, de Rolante, sagrou-se campeão.

Pela Categoria Veterano (atletas acima de 40 anos), o Ouro Verde/Santo Alfredo venceu o Caponense, de Capão da Canoa, por 4 a 1.

O Secretário do Esporte e Lazer e idealizador da Copa RS, Danrlei de Deus, esteve presente e participou da cerimônia de premiação. De Alegrete, o diretor de esportes do município marcou presença na Boca do Lobo.

Iniciada em outubro de 2022, a competição reuniu mais de 5 mil jogadores e 147 times, envolvendo todas as regiões do Estado em mais de 200 jogos.

A primeira edição da Copa RS de Futebol Amador é uma realização da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Fotos: reprodução