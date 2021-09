Boca vence São José e leva o título do 11º Torneio do Palmeiras nos Quarentinha

Encerrou no sábado (4), a 11ª edição do Torneio do Palmeiras para equipes da categoria sênior especial. Pela primeira vez o Boca Juniors levantou a taça na competição promovida pelo Verdão do Capão do Angico.

O Torneio que iniciou em 2020 foi interrompido por conta dos Decretos em virtude da situação pandêmica que a cidade atravessou foi finalizado com sucesso em setembro de 2021.

Foram marcados 110 gols, com artilharia do atleta Rogerinho do Aimoré, defesa menos vazada do Boca, que sofreu 6 gols em 9 partidas.

O terceiro lugar coube a equipe do Centenário e o vice ficou com o São José, que foi derrotado pelo grande campeão Boca Juniors. A arbitragem na final foi comandada pelo árbitro Clécio Prates auxiliados pelos assistentes Alexandre e Reni Mendes.

Trio de arbitragem na final

A partida no Estádio Farroupilha entre Boca e São José foi movimentada de muita intensidade logo aos 10 minutos o Boca abriu o placar com um chute forte de fora da área do meia Belo. O Zequinha alegretense não se intimidou e foi em busca do empate.

Boca sênior especial

São José sênior especial

Melhor no jogo e controlando as ações do adversário, o Boca segurou o 1 a 0 durante o primeiro tempo. Na etapa final, o São José foi mais ousado e se atirou para o ataque em busca do gol. Mas o Boca optou pelo contra-golpe e foi fatal. Dani fez 2 a 1 para o Boca.

Com vantagem no placar o Boca relaxou a marcação e vacilou na defesa. Foi então que o atacante Vaguinho acertou um golaço de fora da área sem chances de defesa, descontando para o São José, 2 a 1.

jogo final entre Boca e São José

Na busca do empate, o Zequinha foi ao ataque. Desesperado até o goleiro subiu ao ataque num escanteio para tentar o cabeceio. A bola defendida pela defesa do Boca proporcionou um ataque fulminante, sem chances do goleiro do São José voltar para o gol. Toqueta liquidou o jogo, 3 a 1 Boca e festa no gramado municipal.

Troféu de campeão foi para o Boca

A comissão organizadora do Torneio do Palmeiras fez a premiação aos vencedores e agradeceu ao presidente Paulo Cunha e o vice Ramud Maruf pelo apoio, assim como todos os dirigentes e atletas de todos os clubes participantes. O coordenador técnico Valdir knierim e o presidente do Palmeiras Aparício Rings se solidarizaram junto às pessoas que perderam entes queridos em decorrência da pandemia e enalteceram o trabalho da imprensa alegretense quanto a divulgação do evento.

Fotos: Valdir Knierim