Bola rola nesta sexta-feira no União pelo Citadino de Futsal

Inicia nesta sexta-feira (16), o Citadino de Futsal. A retomada da competição municipal respeitará os protocolos sanitários e não terá presença do público.

A realização é do Sistema Fecomércio Sesc juntamente com a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Nesta edição, a citadino prevê três divisões, sendo a 1º com 10 equipes, na 2º com 9 e na 3º com cinco times.

No total, são 24 equipes e em torno de 480 atletas mais comissão técnica devem participar de mais um citadino. Conforme a organização, os jogos ocorrem todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 21h e aos sábados a partir das 18h. A novidade deste ano é que os jogos serão disputados no Ginásio do União, na Avenida Caverá.

A abertura ocorre nesta sexta-feira com dois jogos:

Série B: – 21h – Real Tchê x Cidade Alta

Série C – 22h – Elíseos Futsal x Os Fortas

No sábado (18), a competição prossegue com mais três confrontos. Confira:

Série C – 18h – Alegrete Esporte Clube x Argentinos Juniors

Série B – 19h30 – Real x Palestino

Série A – 21h – AGN x Garupa