A proposta foi estimular a pesquisa e a apresentação de temas ligados ao cotidiano da comunidade, valorizando a história, a cultura e a economia local.

Entre as exposições esteve a de Micaella Santos, 10 anos, estudante do 4º ano B. A aluna escolheu retratar a Padaria Bolachas do Nero, empreendimento considerado parte da memória comercial da cidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com mais de cinco décadas de funcionamento, a Padaria do Nero foi fundada por Nero Vaz Goulart, que trabalhou durante 42 anos no atendimento direto à comunidade, incluindo entregas em domicílio.

Após o falecimento do fundador, em 2014, a padaria permaneceu em atividade. Primeiro, sob a administração do filho, Romário Vaz Goulart, e, atualmente, sob a gestão de José Valdecir do Nascimento, funcionário que já fazia parte da equipe.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com informações apresentadas na Mostra, a padaria produz diariamente cerca de 700 bolachas. Os produtos abastecem moradores, visitantes e até outros estabelecimentos, mantendo a circulação econômica no centro da cidade.

Ao explicar sua escolha, Micaella destacou que o comércio foi selecionado por ser um dos mais antigos em funcionamento e por manter viva a tradição do fundador. Durante a apresentação, a estudante ofereceu amostras da bolacha aos visitantes, reforçando a ligação entre a atividade escolar e o cotidiano da comunidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A iniciativa da Escola Demétrio Ribeiro insere os estudantes em um processo de aprendizado que conecta o conteúdo escolar à realidade local. Ao destacar a Padaria Bolachas do Nero, a Mostra do Conhecimento evidencia a importância dos pequenos comércios para a economia da cidade, preserva a memória de empreendedores que contribuíram com o desenvolvimento urbano e fortalece o vínculo entre escola e comunidade.