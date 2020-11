Bolas de futebol recheadas com maconha; assim um motociclista tentou introduzir a droga no Presídio de Alegrete

Homem, de 47 anos, foi preso em flagrante ao entregar duas bolas de futebol com maconha, no Presídio Estadual de Alegrete.

Segundo registro policial, na manhã do último sábado (7), um indivíduo chegou no PEAL com uma sacola. A entrega, de duas bolas de futebol, seria para os apenados, porém, o mesmo não soube informar a procedência, quem teria feito a solicitação da entrega. Assim que os agentes da Susepe receberam a encomenda, perceberam no peso das bolas algo estranho, desta forma, ambas passaram no detector onde foi constatado, no interior, um volume estranho.

As bolas foram cortadas na presença do motociclista e confirmada a presença de 470g de maconha. Desta forma, o motociclista foi preso por tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia foi realizado contato com Delegado de plantão e determinada prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Depois de ouvido, o acusado retornou ao PEAL, porém, sem a primeira missão de entregar a encomenda e, sim, de ficar no local. A droga foi apreendida.