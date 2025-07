Boletim com perfil da população LGBTI+ revela 31 pessoas no sistema prisional na região

O Observatório do Sistema Prisional da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) lançou, na última quarta-feira (02), um novo boletim técnico com informações da população LGBTI+ dentro do sistema prisional. O material foi apresentado durante a edição 2025 do Seminário de Políticas da Diversidade no Sistema Prisional.

A iniciativa do governo do Estado, alusiva ao mês do Orgulho LGBTI+, celebrado em junho, é uma forma de promover a qualificação de dados para que as políticas públicas sejam mais assertivas. A publicação, elaborada pela Assessoria Técnica da SSPS, apresenta o perfil da população LGBTI+ privada de liberdade, com base nos registros padronizados das informações penitenciárias no Sistema Infopen RS – banco informatizado de uso restrito da Polícia Penal para cadastro de dados pessoais e procedimentos -, além de questionários (levantamentos periódicos tipo survey), realizados junto aos estabelecimentos prisionais.

Alegrete inserido na região da 6ª Delegacia Penitenciária Regional com sede em Santana do Livramento, está na DPR com 31 pessoas LGBTI+ privadas de liberdade e mais três com tornozeleira eletrônica.

O Presídio de Alegrete está entre as unidades citadas no boletim que não possui local específico para este tipo de pessoas. No caso de algum apenado que se encaixe nesse perfil, é providenciado a transferência para a unidade que possua este tipo de acolhimento.

Segundo o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, o lançamento de mais um boletim, liderado pelas equipes da SSPS e da Polícia Penal, qualifica a gestão e o desenvolvimento das políticas públicas. “Por meio dessas informações conseguimos ter um olhar cada vez mais aprofundado sobre esta parcela da população, buscando desenvolver ações direcionadas e qualificadas de tratamento penal”, disse.

Mapeamento identificou os diferentes perfis

No Estado, as ações governamentais e políticas penais planejadas para a população de mulheres lésbicas, homens gays, pessoas bissexuais, transexuais, travestis e intersexo são feitas a partir do banco de informações gerado pela Divisão de Atenção às Mulheres e Grupos Específicos (Diamge), vinculada ao Departamento de Tratamento Penal (DTP) da Polícia Penal.

O levantamento quantitativo, realizado em 31 de março, identificou que, das 48.610 pessoas privadas de liberdade naquela data (o número varia diariamente em função das movimentações internas), 555 se autodeclararam LGBTI+, representando 1,1% do total carcerário gaúcho. A análise ainda levou em consideração a co-identificação com mais de uma identidade de gênero e orientação sexual.

Tanto no boletim técnico divulgado em 2023 quanto neste de 2025, mulheres bissexuais e homens gays se mantêm em maior número de autodeclarações. Em 2025, o levantamento apontou alguns dados importantes para a análise do total pesquisado, como a identificação de pessoas não binárias pela primeira vez na pesquisa.

Perfil LGBTI+ no sistema prisional gaúcho (2025)

mulheres bissexuais: 36,6%

homens gays: 16%

homens bissexuais: 14,6%

mulheres lésbicas: 14,1%

mulheres trans: 8%

homens trans: 5,6%

travestis: 3,7%

pessoas não binárias 1%

pessoas que se identificam como intersexo: 0,3%

Fonte: Observatório do Sistema Prisional da SSPS

Metodologias mais justas e seguras

Para Willian Krüger, coordenador-adjunto do Comitê Gestor de Atenção à População LGBTI+ no Âmbito do Sistema Prisional RS, a sistematização de dados de custódia e tratamento penal de população LGBTI+ representa um importante avanço para a modernização do sistema prisional, em interface a metodologias de cumprimento de penas mais justas e seguras à sociedade gaúcha. “Enquanto política de Estado, a produção de boletins técnicos e painéis informativos garante embasamento logístico ao emprego de recursos públicos, além de proporcionar o aperfeiçoamento da gestão estadual na sua articulação com os demais órgãos da execução penal”, destaca o servidor.

Boletim também mapeou as unidades prisionais

Dos 105 estabelecimentos prisionais (excluídos os Institutos de Monitoramento Eletrônico) , 14 (13,3%) possuem espaços específicos destinados à população LGBTI+. Esses locais abrigavam 173 das 555 pessoas analisadas, ou seja 31,2%.

Outra constatação é que as pessoas LGBTI+ privadas de liberdade encontram-se, em sua maioria, em unidades prisionais na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em relação à tipificação penal, foi feito um recorte de 259 apenados já com condenação com trânsito em julgado. As ocorrências mais frequentes da população LGBTI+ referem-se a tráfico de drogas, com 135 registros, seguido por roubo qualificado, que aparece 128 vezes, e roubo simples, com 49.



Painel vai permitir pesquisa dos dados

O Boletim Técnico também traz outras informações dos apenados como cor da pele, faixa etária, nível de instrução, distribuição por região penitenciária, monitoramento eletrônico, regimes de pena, visitas, educação e trabalho.

Os dados podem ser conferidos tanto no boletim quanto no painel interativo, também lançado na quarta-feira, que traz dados públicos do perfil das pessoas LGBTI+ no sistema prisional gaúcho, com atualização periódica.