Bolinha é avaliador do maior evento da tradição gaúcha fora do Rio Grande

O município de Alegrete está mais uma vez representado em um dos maiores eventos de cultura tradicionalista do Brasil. O professor e coreógrafo Rodrigo Guterres, conhecido carinhosamente como Bolinha, participa como avaliador de danças tradicionais – no quesito interpretação artística – no 16º Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha (FENART 2025), realizado na cidade de Cristalina, em Goiás. O evento teve início no dia 23, segue até o próximo domingo, 27 de julho.

Promovido a cada dois anos pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG), o FENART reúne os campeões estaduais de todos os MTGs (Movimentos Tradicionalistas Gaúchos) do Brasil. Com mais de duas mil pessoas envolvidas entre competidores, avaliadores, organizadores e público, o festival é considerado o maior da cultura gaúcha fora do Rio Grande do Sul.

Alegrete representado com excelência

Natural de Alegrete, Rodrigo Guterres tem uma trajetória marcada pelo comprometimento com a arte e a tradição. Há décadas atua como professor, coreógrafo e jurado da CBTG. Esta é sua terceira participação nacional como avaliador, função que exerce com ética, competência e sensibilidade. No FENART 2025, ele é responsável por avaliar o quesito de interpretação artística, uma das categorias mais subjetivas da dança tradicionalista, exigindo não apenas técnica, mas também emoção, expressividade e fidelidade histórica.

“É sempre uma honra representar Alegrete e o Rio Grande do Sul em um evento dessa magnitude. O FENART é um espaço de celebração da nossa identidade, e ver tantos jovens e famílias envolvidas na preservação das nossas tradições é emocionante”, comentou Rodrigo.

Um festival grandioso

O FENART engloba apresentações e competições em diversas modalidades campeiras e artísticas, incluindo:

Danças tradicionais

Chula

Declamação

Canto e interpretação vocal

Trova

Danças de salão

Artes plásticas

Artesanato

Provas campeiras (como laço, gineteada, entre outras)

Apenas grupos e artistas campeões estaduais participam do evento, o que garante alto nível técnico e artístico em todas as categorias.

Comitiva do Sul é destaque

A região sul do Brasil é tradicionalmente uma das mais fortes no FENART, e este ano não é diferente. A comitiva sulista conta com mais de 100 representantes entre competidores, instrutores e lideranças culturais. Entre os destaques está o tradicionalíssimo CTG Porteira Camponovense, que chega ao festival com grandes expectativas de pódio, levando consigo o talento e a paixão pela cultura gaúcha.

Sobre Rodrigo Guterres – “Bolinha”

Rodrigo Guterres iniciou sua trajetória no tradicionalismo ainda jovem, em invernadas artísticas de Alegrete. Ao longo dos anos, formou-se em Educação Física, especializou-se em gestão de pessoas e conquistou títulos de mestre e doutor em Educação e Saúde. Além disso, atua como professor universitário, palestrante e consultor em diversas instituições públicas e privadas.

No meio artístico, é reconhecido como produtor multiartista nas áreas de dança, música e teatro, sendo uma referência nacional como coreógrafo e jurado da CBTG. Seu trabalho valoriza a tradição e a identidade cultural do sul, com um olhar técnico apurado e sensível.

Celebração da cultura gaúcha

O FENART 2025 segue com intensa programação cultural e artística até o dia 27 de julho. Parte do evento é transmitida pelas redes sociais da CBTG, permitindo que tradicionalistas de todo o Brasil acompanhem as disputas e celebrações à distância.

Alegrete se orgulha de ter um filho seu como figura de destaque nesse encontro nacional. Rodrigo “Bolinha” Guterres é símbolo da força, da arte e da identidade gaúcha que atravessa fronteiras e emociona corações.