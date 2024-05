Bolsa Família antecipa pagamento para pessoas do Rio Grande do Sul

O Bolsa Família de maio começa a ser pago na sexta-feira (17) para cerca de 21 milhões de famílias com valor médio de R$ 672,74 por família. O calendário de pagamentos segue a ordem do número final do NIS (veja como consultar o número) e os depósitos vão ser feitos pela Caixa Econômica Federal até dia 31 (veja calendário abaixo).

Na última sexta-feira (10), o governo federal antecipou o pagamento para todos no Rio Grande do Sul por conta da tragédia provocada pelas chuvas e inundações no estado. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) também suspendeu a averiguação e a revisão cadastral até dezembro. Com isso, quem estava com o benefício suspenso e foi convocado a atualizar os dados volta a receber normalmente.

Calendário do Bolsa Família de maio de 2024

17 de maio – Beneficiários com NIS de final 1

20 de maio – Beneficiários com NIS de final 2

21 de maio – Beneficiários com NIS de final 3

22 de maio – Beneficiários com NIS de final 4

23 de maio – Beneficiários com NIS de final 5

24 de maio – Beneficiários com NIS de final 6

27 de maio – Beneficiários com NIS de final 7

28 de maio – Beneficiários com NIS de final 8

29 de maio – Beneficiários com NIS de final 9

31 de maio – Beneficiários com NIS de final 0

Em Alegrete, o número de cadastrados no programa ultrapassa os 1950. Segundo a Secretaria de Assistência Social, o benefício é a principal fonte de renda de muitas famílias do município. Por isso, a importância de manter o cadastro em dia e atualizado para receber em dia o benefício. Confira o NIS e data de pagamento dos beneficiários