Bolsa Família conclui pagamentos de setembro nesta quarta-feira em Alegrete

Os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 têm o pagamento da parcela de setembro previsto para esta quarta-feira (30). A data encerra o calendário regular de pagamentos do programa neste mês.

Os depósitos de setembro começaram no dia 17 e são realizados de forma escalonada conforme o último número do NIS. Para saber a data de recebimento, o beneficiário deve observar o final do NIS, e não o número final do CPF.

Em setembro, o Bolsa Família atende 19,29 milhões de famílias em todo o país, com benefício médio nacional de R$ 678,18. O valor é uma média e, por isso, não significa que todos os beneficiários receberão a mesma quantia. O valor específico de cada família pode ser consultado pelos canais oficiais do programa.

Como consultar

O beneficiário pode consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Bolsa Família, onde estão disponíveis informações sobre a parcela, valor e calendário. A consulta pode ser feita antes de sair de casa para realizar o saque.

Quem recebe os recursos pela Poupança Social Digital também pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, utilizando serviços como Pix, transferências e pagamento de contas.

A Caixa Econômica Federal também disponibiliza informações pela Central de Atendimento, no telefone 111.

Cadastro não garante entrada imediata

Para as famílias que ainda não recebem o benefício, a inscrição deve ser realizada no Cadastro Único (CadÚnico) do município. Estar cadastrado é um dos requisitos para participar dos programas sociais, mas não garante a inclusão imediata no Bolsa Família.

A principal regra de renda para entrada no programa considera famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A inclusão depende ainda do atendimento aos demais critérios estabelecidos pelo programa.

Segundo dados da Secretaria de Assistência Social de Alegrete, atualmente mais de 3,9 mil pessoas no município são contempladas com o benefício. O programa federal tem como objetivo garantir renda mínima para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Assistência Social e Terra