Bolsa Família terá pagamentos antecipados em novembro e dezembro; confira o calendário

Os beneficiários do Bolsa Família terão os pagamentos antecipados nos meses de novembro e dezembro de 2026. Os depósitos serão concentrados em três datas em cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). A medida segue o calendário especial adotado pelo Governo Federal e busca reduzir os impactos de eventos climáticos associados ao fenômeno El Niño.

Em novembro, os pagamentos serão realizados nos dias 16, 17 e 18. Já em dezembro, os depósitos ocorrerão nos dias 10, 11 e 14. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, conforme a liberação de cada parcela.

No calendário de novembro, os beneficiários com NIS final 1 recebem no dia 16, uma segunda-feira. Quem possui final 2 terá o dinheiro liberado no dia 17, terça-feira. Os demais beneficiários, com NIS final de 3 a 0, receberão no dia 18, quarta-feira.

Em dezembro, o cronograma começa no dia 10, para quem tem NIS terminado em 1. Os beneficiários com final 2 recebem no dia 11, enquanto os demais finais terão os valores disponibilizados no dia 14 de dezembro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a antecipação tem caráter preventivo e considera os possíveis impactos do El Niño, como períodos de estiagem, chuvas intensas e outros eventos climáticos que podem afetar famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com os dados apresentados pelo ministério, os reconhecimentos federais de situação de emergência e calamidade pública passaram de 253, em agosto e setembro de 2025, para 518 no mesmo período de 2026.

Reajuste nos valores

Os pagamentos de novembro também serão os segundos realizados após o reajuste de 15,04% anunciado pelo Governo Federal em setembro e aplicado a partir de outubro.

Com a atualização, o valor mínimo regular do Bolsa Família passou de R$ 600 para R$ 691 por família. Os valores podem ser maiores, dependendo da composição familiar e dos benefícios adicionais aos quais cada integrante tem direito.

O Benefício de Renda de Cidadania passou de R$ 142 para R$ 164 por integrante. Já o Benefício Primeira Infância, destinado a crianças menores de sete anos, foi atualizado de R$ 150 para R$ 173 por criança.

O Benefício Variável Familiar, destinado a integrantes que atendem aos critérios do programa, como gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, passou de R$ 50 para R$ 58.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o Bolsa Família, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e apresentar renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

O cálculo é feito pela soma dos rendimentos considerados da família, dividida pelo número de integrantes. A inscrição no CadÚnico, por si só, não garante a entrada automática no programa, que depende da análise dos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

As informações sobre os pagamentos podem ser consultadas pelos beneficiários nos canais oficiais do Bolsa Família e da Caixa Econômica Federal.

Fonte: IstoÉ Dinheiro.