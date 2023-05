Bomba de chimarrão feitio do Alegrete é oferecida ao Papa Francisco

Bomba de Alegrete entregue ao Papa Francisco destaca a tradição familiar e a importância histórica. Presente do prefeito de Porto Alegre evidencia a relevância da bomba fabricada pela família Vargas.

Alegrete ganhou destaque internacional recentemente devido a uma bomba peculiar. A bomba com as iniciais do P e F, fabricada pela tradicional família Vargas, foi entregue ao Papa Francisco pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), em uma cerimônia no Vaticano. Essa ação reforça não apenas a importância histórica da bomba, mas também o vínculo entre as cidades e a valorização das tradições locais.

A encomenda da bomba foi realizada por um amigo do prefeito de Porto Alegre e entregue ao pontífice na quinta-feira, dia 25 de maio. Além da bomba, o Papa Francisco também foi agraciado com uma cuia e duas imagens sacras, simbolizando a cultura e a religiosidade do povo gaúcho.

A família Vargas é conhecida há mais de um século pela fabricação de bombas na cidade de Alegrete. A empresa, denominada Casa Vargas, possui uma história de tradição que remonta ao ano de 1857. Nessa época, o político e diplomata Assis Brasil fez um pedido especial a seu amigo Ascelino Vargas, fundador da empresa, solicitando uma bomba com características específicas.

Assis Brasil desejava uma bomba que tivesse um cano chato e não entupisse, garantindo um bom fluxo de água. Desta forma, deu-se início à fabricação da bomba de 1000 furos, uma inovação que logo se espalhou entre os familiares do político e tornou-se uma marca da região.

A qualidade das bombas produzidas pelos irmãos Ivan Vargas e Marck Vargas, responsáveis pela confecção da bomba entregue ao Papa, é reconhecida não apenas no Rio Grande do Sul, mas também em outras partes do Brasil. A família Vargas é um símbolo do empreendedorismo local e do legado histórico de Alegrete.

A escolha de presentear o Papa Francisco com uma bomba de Alegrete destaca não apenas a habilidade dos fabricantes, mas também a relevância cultural e histórica dessa tradição local. A bomba é um exemplo de como a tradição artesanal pode ser preservada e valorizada, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico.

O prefeito Sebastião Melo, ao entregar esse presente ao líder da Igreja Católica, reforça a importância do resgate das raízes culturais e da valorização das tradições municipais. A ação também fortalece os laços entre as cidades de Alegrete e Porto Alegre, demonstrando uma cooperação entre municípios em prol da preservação cultural e do desenvolvimento sustentável. Em um vídeo numa de suas redes pessoais, o Melo fala sobre a bomba e acrescenta que testou antes de realizar a entrega e a bomba estava aprovadíssima.

A viagem do prefeito Melo para a Itália, onde ocorreu a entrega da bomba ao Papa Francisco, também teve como objetivo participar do Encontro Internacional de Cidades-Eco Educativas, em Roma. O evento discutiu estratégias de governança sustentável para a gestão municipal, destacando o compromisso de Porto Alegre com a sustentabilidade e o desenvolvimento socioambiental.

Após essa notável ocasião, a bomba de Alegrete entregue ao Papa Francisco certamente ficará marcada como um símbolo da tradição familiar e da importância histórica da região. Essa ação ressalta a relevância cultural e o potencial econômico que as tradições locais podem trazer, honrando as raízes e preservando a identidade de uma comunidade.