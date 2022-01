Bombeiro aposentado volta falar na criação de uma Brigada de Incêndio Rural

Share on Email

A Força Tarefa de Bombeiros, moradores, Exército e empresa de aviação, mostra que extinguir fogo em campo aberto, com toda esta estiagem e o vento que muda a direção é uma tarefa muito difícil. Mesmo com o todo o esforço, vale lembra que o caminhão do Bombeiros não entra em qualquer tipo de terreno.

Bombeiro Canabarro

Diante de toda essa desolação de moradores da área rural, surge o que foi proposto por um Bombeiro aposentado, há cinco anos, enquanto estava na ativa.

O bombeiro aposentado, primeiro tenente Gustavo Canabarro há anos disse da possibilidade de se criar a Brigada de Incêndio rural, em Alegrete, integrada por voluntários e inclusive com a elaboração de um plano de ação mútua emergencial. Ele diz que constaria dentre outros dados, a relação de pontos de abastecimento de água para o combate ao incêndio ( caixas de água, poços artesianos, açudes, barragens. O Bombeiro destaca que tudo teria o treinamento do Corpo de Bombeiros de Alegrete.

“Tudo é possível, basta ter interesse e boa vontade, porque assim as comunidades rurais de Alegrete estariam preparadas para eventos dessa natureza. Precisamos estar cada vez mais preparados para enfrentar situações adversas que ofereçam riscos à comunidade, como criação de uma força tarefa da Defesa Civil”.

O prefeito Márcio Amaral disse que todas as ideias que venham para ajudar são válidas e merecem atenção das possibilidades, diante do tamanho do município e das distâncias de localidades rurais da área urbana.