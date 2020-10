Bombeiro salva bebê de 11 meses engasgado em Santa Rosa

Um bombeiro de Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul, salvou um bebê que havia se afogado e foi levado pela mãe ao quartel, na noite de quarta-feira (8). As câmeras de segurança do local mostram a mulher, desesperada, entregando Nicole, de 11 meses, de barriga para baixo, ao bombeiro Jacson Simon.