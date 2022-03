Bombeiros adotam o Sistema On-line de licenciamento

Em setembro de 2020, o governo do Estado, iniciou a implantação de um sistema que agregou praticidade e ampliou a agilidade do serviço de segurança contra incêndios pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMRS) – o Sistema On-line de Licenciamento (SOL-CBMRS).

Com a ferramenta de tecnologia de informação, todos os tipos de licenciamentos realizados pela corporação, inclusive o encaminhamento dos Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) na modalidade completa, passaram a ser digitais.

Por esse motivo, o Corpo de Bombeiros de Alegrete vai realizar uma explanação sobre o novo Sistema On-line de Licenciamento aos profissionais técnicos (Engenheiros e Arquitetos), do Município.

Sendo assim, está sendo feito um convite a estes profissionais para a apresentação do Sistema Online de Licenciamento (SOL), a ser realizado no próximo dia 23 de março de 2022, às 15h.



O evento vai ocorrer no auditório do quartel do Corpo de Bombeiros de Alegrete, localizado na rua Marques do Alegrete, 222, centro de Alegrete.

É solicitado aos interessados que confirmem suas presenças pelos telefones 3422 -1999 ou 3421 -1752, devido aos lugares serem limitados diante da capacidade do auditório.

O que é?

Licenciamento, através do SOL-CBMRS, para edificações que encaminhem plano de prevenção e proteção contra incêndio na sua forma completa.

O SOL-CBMRS é uma ferramenta que permite o encaminhamento do plano de prevenção de forma totalmente digital.

O SOL-CBMRS traz uma série de vantagens para os empreendedores gaúchos e os responsáveis técnicos (engenheiros e arquitetos) pela elaboração de PPCIs completos. O sistema torna totalmente eletrônica a tramitação e permite o protocolo dos processos 24 horas por dia, a qualquer dia da semana, e a partir de qualquer lugar por meio da internet. Com isso, haverá a eliminação das filas de atendimento e a necessidade de deslocamentos até as unidades do CBMRS, o que, em alguns casos, demandava percorrer centenas de quilômetros.