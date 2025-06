Bombeiros alertam quanto ao uso de lareiras e aquecedores

Com a chegada do frio e das baixas temperaturas, como as registradas durante essa semana no município, inclusive com um amanhecer mais frio do ano em Alegrete, é comum que a população procure novas formas para se aquecer. Entre elas, a mais comum é o uso de lareira – a lenha ou ecológica –, estufas ou aquecedores elétricos. Entretanto, o 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Alegrete, reforça que o uso desses equipamentos demanda cuidado e atenção redobrados.

Os casos de queimaduras e princípios de incêndio ficam mais comuns nesta época do ano, justamente porque o uso desses equipamentos aumenta. Manter a ventilação do ambiente é uma das principais dicas para evitar problemas de saúde mais graves.

Conforme explicação do Corpo de Bombeiros, as lareiras ecológicas, tem grande risco porque, em alguns modelos, é utilizado o etanol, e ele acaba queimando o oxigênio do ambiente. A pessoa não nota, então, deixa-se o ambiente todo fechado, isso pode ocasionar um dano à saúde pela queima do oxigênio no ambiente. Ele fica empobrecido, ocorrendo até alguns desmaios e, por vezes, em situações mais graves, a pessoa vir até a óbito.

Os cuidados com equipamentos como a lareira ecológica, devem começar ainda no momento da compra.

“O equipamento deve ser certificado pelo Inmetro, pois são vários itens que devem ser observados na composição, como parede dupla de aço inox e cerâmica no interior”, alerta.

Já na hora de utilizar o dispositivo é preciso cuidar o tipo de álcool utilizado, que deve ser o biofluído, específico para lareira, e não álcool comum encontrado em supermercados.

No caso das tradicionais lareiras, de aquecedores e fogões a lenha é preciso adotar alguns cuidados deixar uma fresta do cômodo aberto para renovar o oxigênio do ambiente, além de ter cuidado com os objetos próximos.

“Se tomarmos os devidos cuidados esse tipo de equipamento pode ser seguro.

Ainda assim, é preciso considerar que quando usamos algo que gere calor através da queima de algum produto sempre há o risco”, destaca o Ten D’Avila comandante da corporação no município.

Ele destaca que quando ativada, a lareira produz dióxido de carbono. Por isso é necessário que seja sempre deixado um ponto para circulação de ar.

Entre outras dicas de prevenção repassada pela corporação, estão:

Nunca deixe uma lareira acesa sem a presença de pessoas;

Não encoste na lareira e no queimador enquanto ele estiver aceso e jamais reabasteça com o combustível se o fogo ainda estiver aceso ou sem que, depois da extinção do fogo, tenha passado ao menos 20 minutos, para resfriamento da lareira;

Não deixe materiais inflamáveis a menos de um metro de distância da chama;

Cortinas e tecidos precisam ser mantidos a distância de pelo menos dois metros da chama

Prateleiras e outros móveis devem ficar ao menos a um metro do queimador

Não fume enquanto estiver manuseando o combustível para reabastecimento

Evite grandes correntes de ar no local onde está sendo utilizado a lareira, pois elas podem causar a movimentação repentina da chama ou avivamento repentino podendo ser espalhado para outras superfícies combustíveis.

Além de manter o ambiente ventilado, o que ajuda, inclusive, a prevenir contágio de doenças respiratórias, é importante ficar atento aos equipamentos que usam eletricidade, como o caso de aquecedores elétricos e estufas. É comum, de acordo com o bombeiro, que haja curtos circuitos por uma sobrecarga na fiação.

Além dos equipamentos elétricos, a lareira à lenha também tem grande potencial de incêndio, porque suas brasas podem atingir algum móvel do cômodo, ou até mesmo causar queimaduras.

A principal dica é que se tenha uma instalação de alguma barreira nela que limite a brasa de ser ejetada e que possa iniciar um incêndio num tapete, numa cortina. Também, que ela esteja afastada de outros objetos que possam dar inicio a um incêndio. Além das crianças e pets, que tem que ter o cuidado em questão de queimaduras.

Procedimentos em caso de incêndio

Em caso de princípios de incêndio, o capitão do 10º Batalhão de Bombeiros reforça que, se tiver conhecimentos básicos, é possível extinguir as chamas abafando-as, no caso da lareira ecológica, por exemplo. Entretanto, é importante que a corporação seja acionada, pelo número 193, para auxiliar no combate ao incêndio ou, se for necessário, atender a ocorrência. O Batalhão funciona 24 horas por dia.