Bombeiros combatem incêndio em veículo no bairro Medianeira

Segundo informações, possivelmente ocorreu uma falha mecânica.

Na manhã desta segunda-feira(2), os Bombeiros foram acionados para combater um incêndio numa Pampa, no bairro Medianeira. A caminhoneta ficou danificada pelas chamas.

O veículo é de uma empresa e os funcionários nada sofreram. Eles trafegavam sentido BR290/bairro, na continuação da rua São Judas Tadeu, ao lado do motel Daponti. A guarnição composta pelo sargento Cadona e os soldados Guedes e Borges atenderam a ocorrência. Além da dianteira da Pampa ter ficado com avarias, o painel também sofreu com danos.