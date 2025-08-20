Bombeiros de Alegrete: após 17 horas de buscas, corpo de homem de 29 anos é encontrado

As buscas tiveram início na tarde de ontem, conduzidas pelo sargento Ramos e pelo soldado Tavares, e prosseguiram hoje com a equipe formada pelo sargento Guedes e o soldado Gonçalves. O corpo foi encontrado após aproximadamente 17 horas de esforços contínuos.

De forma preliminar, a reportagem apurou que a vítima do afogamento é natural de Uruguaiana e trabalhava em uma estância da região. No momento do ocorrido, ele estava acompanhado de um amigo em uma atividade de caça.

Segundo informações, o trabalhador tentou atravessar um açude e acabou se afogando. O amigo ainda tentou resgatá-lo, mas não conseguiu.

Mergulhadores também foram acionados e estão em deslocamento. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a forma como o corpo foi localizado. A identidade ainda não foi confirmada.