Bombeiros de Alegrete integram a linha de frente no resgate e apoio humanitário às populações atingidas por cheias

Dentre os heróis que se destacam neste cenário, os integrantes do Corpo de Bombeiros de Alegrete, incluindo os Soldados Bruno, Nascimento e Moura, têm desempenhado um papel crucial nas operações de busca e salvamento, ao lado dos demais militares de todo estado do RS e de outras unidades da federação também.

Abaixo, algumas imagens desde o início do trabalho:

Desde o início do mês, bombeiros que compõem o 13º Batalhão de Bombeiros Militar têm trabalhado incansavelmente nas missões de resgate em vários pontos do Estado, nos últimos dias estão apoiando a cidade de Pelotas, com um efetivo de 12 bombeiros, uma das cidades afetadas pelas enchentes. As equipes são altamente capacitadas para atuarem em diversas frentes de resgate e salvamento, o que tem sido essencial para a preservação de vidas.

Na próxima segunda- feira, completarão 11 dias de operação contínua na cidade, quando serão substituidos por outra equipe de 12 bombeiros. A rotação de equipes é vital para manter a eficácia e o vigor dos socorristas, garantindo que o trabalho humanitário continue sem interrupções.

Isabelle Nogueira fala sobre apelidos carinhosos com Matteus Amaral

As chuvas intensas e o temporal de granizo que atingiram Pelotas trouxeram desafios extremos. Os soldados de Alegrete estavam na linha de frente durante esses eventos, enfrentando condições adversas para resgatar vítimas e fornecer assistência essencial. Apesar de o nível das águas dos rios estar baixando, os transtornos causados pelas inundações continuam, exigindo uma resposta constante das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul destaca a importância da atuação desses profissionais, que não apenas realizam resgates, mas também fornecem ajuda humanitária, patrulhamento e suporte à comunidade. A dedicação dos soldados de Alegrete e de outras regiões tem sido fundamental para mitigar os impactos das enchentes e garantir a segurança das populações afetadas. Cada vida resgatada é um testemunho do compromisso e da bravura desses bombeiros.

Agropecuarista, que esteve gravemente enfermo, dá um testemunho de gratidão à Santa Casa

Ao meio-dia deste domingo(26), o Canal São Gonçalo quebrou o próprio recorde em Pelotas, chegando ao nível de 3,03m. Este é um dos motivos que em uma transmissão pela internet, a Prefeita Paula Mascarenhas pediu cautela para a população e manteve a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, anteriormente programada para retornar nesta segunda-feira. “Está passando muita àgua por aqui, vindo muita àgua da Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos também tem um volume bastante elevado. Tudo isto junto é preocupante”, observa.